Ulm/Augsburg

vor 32 Min.

Das sagen Kinder über das Pixibuch zum Bahnausbau Ulm–Augsburg

"Oli und die neue Bahnstrecke" heißt das Buch, in dem es um den Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg geht.

Plus Die Eigenlobeshymnen im Bahn-Pixibuch schreien geradezu nach Spott, denken Erwachsene. Kinder sehen das anders – und hätten doch auf mehr gehofft.

Von Sebastian Mayr

Die besten Seiten kommen gleich nach der Mitte, die im Pixibuch an den Klammern der Heftbindung zu erkennen ist. Zu diesem Urteil jedenfalls kommen zwei Testpersonen, die ziemlich genau zur Zielgruppe gehören. Ihnen haben wir das Büchlein vorgelesen, das die Deutsche Bahn eigens herausgegeben hat. "Oli und die neue Bahnstrecke" nimmt junge Zuhörer und ältere Vorleserinnen mit in eine unbekannte Zukunft, die irgendwo zwischen Ulm und Augsburg spielt und in der wirklich alles ausgesprochen gut zu sein scheint.

