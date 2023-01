Ulm/Augsburg

Diese Reiseziele sind ab Ulm oder Augsburg gut mit dem Zug zu erreichen

Plus Über Nacht mit dem Zug in den Urlaub: Das geht ab Ulm, Augsburg und München an viele Orte in Europa. Doch es gibt auch Hindernisse. Ein Experte klärt auf.

Von Sebastian Mayr

Joos Hahn weiß noch, wie er als Kind mit seiner Patentante in den Urlaub nach Griechenland gefahren ist: Mit der Bahn nach Italien und dann mit der Fähre nach Korfu. "Das hat man damals gar nicht hinterfragt", sagt der Mittvierziger. Heute ist das Nachtzugnetz dünner, Familien fahren meist mit dem Auto weg. Hahn ist Experte für Bahnreisen, er berät Kundinnen und Kunden im spezialisierten Reisebüro Gleisnost. Er kennt viele Schwierigkeiten – und die Ziele, die sich von Ulm, Augsburg und München aus lohnen.

