Erneut Saharastaub und Wintereinbruch? Tipps zu Reifenwechsel und Autowäsche

Zum Wochenende soll es wieder richtig kalt werden – samt Schnee. Doch kommt auch der Saharastaub wieder? Es gehe in Richtung Fake News, sagt ein Klimaforscher.

Die einen hatten den Saharastaub vor knapp zwei Wochen als spektakuläres Naturschauspiel empfunden, die anderen hatten nur Ärger. Der Himmel in der Region rund um Ulm und Augsburg färbte sich aus einer Mischung von Rot, Gelb, Braun und Orange. Doch mit einsetzendem Niederschlag wurde sogenannter Blutregen daraus, und der Wüstensand setzte sich ab - auf Autos, Terrassendächern, Solaranlagen und wo nicht sonst überall. Viel Putzen und vor allem Autowäsche waren angesagt. Doch kehrt der Saharastaub jetzt wieder zurück?

Mehrere entsprechende Berichte dazu sind online bereits abrufbar - unter anderem wetteronline.de berichtet darüber. Demnach soll es angeblich Mitte der Woche so weit sein. Das dürfte viele, die den Sand von einst schon mühsam entfernt haben, reichlich ärgern. Doch Werner Thomas, Aerosolforscher des Deutschen Wetterdiensten (DWD) am Meteorologischen Observatorium Hohenpeißenberg sowie Dozent an der Universität Augsburg mit Schwerpunkt Klimaforschung, sagt angesprochen darauf: "Ich fürchte, da wurde uns ein Ei gelegt." Sind das also gar "Fake News"? "Ich fürchte, es geht in die Richtung." Seine Vermutung: Jene hätten bei der Zusammenstellung der Werte nicht genauer hingeschaut.

Meteorologe und Klimaforscher erklärt: Saharastaub ja, aber nicht so viel wie einst

Zwar würden in den kommenden Tagen die Werte der Gesamtaerosole in der Luft tatsächlich stark zunehmen. Der Grund hierfür sei aber nicht erneuter Saharastaub, wie er vor wenigen Tagen aufgetreten war. Auch wenn derzeit wieder Sand aus der Wüste dabei wäre, sei das lediglich "wenn überhaupt ein Zehntel" von der Menge von vor zehn Tagen. "Das ist kein Vergleich", sagt Thomas. Aus Spanien wurde am Wochenende Saharastaub gemeldet, der erreiche die Region zwischen Ulm und Augsburg aber nicht. "Das kommt niemals über die Alpen." Lediglich im Saarland, in Teilen der Rheinland-Pfalz, Hessens oder Nordbayerns könnte man etwas davon mitbekommen.

Saharastaub in der spanischen Stadt Málaga. Der Sand komme aber nicht in die Region zwischen Ulm und Augsburg, sagt ein Klimaforscher. Foto: Lorenzo Carnero, dpa

Vielmehr handle es sich bei an den ansteigenden Aerosolwerten jetzt um ein übliches Phänomen im Frühjahr. Er spricht von "Hausdreck, und was sonst noch so alles in Städten produziert wird". Die Landwirtschaft samt der trockenen Böden und die "erwachende Natur" trügen ihren Teil dazu bei. Auch Rauchaerosole seien darunter. Nicht nur, weil vielerorts Dinge verbrannt würden. Durch die derzeitige östliche Wetterlage würde auch "Brandmasse" aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine mit dem Wind in die Region getragen werden. "Da ist ein bisschen was in der Luft, das sich aber schnell herauswäscht", erklärt Thomas.

Am Freitag wieder Winter: Wetterexperte rät vom Reifenwechsel ab

Doch auch wenn nicht wieder roter Staub zu erwarten sei, rät der Klimaforscher jenen, die am Wochenende vorhatten, ihr Fahrzeug einem Frühjahrsputz samt Reifenwechsel zu unterziehen: lieber noch mal abwarten. Denn die Winterreifen könnten schon bald noch mal benötigt werden. Gegen Donnerstag oder Freitag soll in der Region der Winter zurückkehren - mitsamt Schnee. Was die Wetterdaten hier vorhersagen, "hat mir gar nicht gefallen", sagt Thomas. "Das sieht richtig winterlich aus." Vermutlich dürfte es im Berufsverkehr am Freitagmorgen zu wetterbedingten Behinderungen kommen. Sprich: Es dürfte auch auf den Straßen wieder gesalzen werden.

