Fahrgast wählt Notruf: Mann uriniert in Zug von Ulm nach Augsburg

Weil sich zwei Männer in einem Zug von Ulm nach Augsburg "derart ungebührlich" verhalten haben, wählt eine Frau den Notruf. Einer der Männer ging sogar die Polizei an.

Zwei Männer sollen sich am Samstagnachmittag in einem Zug von Ulm nach Augsburg "derart ungebührlich" verhalten haben, dass eine Reisende den Notruf wählte. Wie die Bundespolizei mitteilt, haben die Männer Mitreisende belästigt, im Zug uriniert und Wände beschmiert.

Gegen 13.30 Uhr habe demnach die Leitstelle die Bundespolizei über die zwei Reisenden im Regionalzug 57183 auf der Fahrt von Ulm nach Augsburg informiert. Als der Zug in Augsburg ankam, wurden die beiden Männer von Mitarbeitern der Deutschen Bahn in Empfang genommen und bis zum Eintreffen der Streifen der Bundes- und Landespolizei am Bahnsteig 9 festgehalten.

Polizeieinsatz im Zug von Ulm nach Augsburg: Männer wirken alkoholisiert

Wie Mitreisende bei ersten Befragungen erzählten, soll einer der beiden Männer, ein 65-Jähriger, im Zug uriniert und die Zuginnenwände der Toilette mittels Permanentmarker beschmiert haben. Sein Begleiter, ein 57-Jähriger, soll im Zug herumgeschrien und die Mitreisenden verbal belästigt haben. Die Männer sollen merklich alkoholisiert gewirkt haben.

Bei der Kontrolle durch die Beamten soll anschließend der 57-Jährige Widerstand geleistet und versucht haben, nach einem Polizisten zu schlagen. Des Weiteren soll er fortlaufend die Streife bedroht und beleidigt haben. Der 65-Jährige sei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen worden. Aufgrund seines aggressiven und uneinsichtigen Verhaltens mussten die Polizisten den 57-Jährigen fesseln und zur Klärung seiner Identität zur Dienststelle mitnehmen. Beim Lösen der Handschellen in der Dienststelle soll der Mann einen Polizisten am Arm gepackt und ihm Kratzer zugefügt haben.

Die Bundespolizei leitete gegen den 57-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung ein. Gegen den 65-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (AZ)