Ulm/Augsburg

vor 17 Min.

Gelähmt nach einem Flugzeugabsturz: "Das Leben ist nicht vorbei"

Lokal Als Einziger überlebte Jörg Schneider einen Flugzeugabsturz bei Augsburg. Der Ulmer ist Patient von Yorck-Bernhard Kalke. Der Arzt setzt nicht nur auf Medizin.

Von Sebastian Mayr

Früher hat Jörg Schneider Fußgänger-Basketball gespielt, so nennt er das. Früher, das war vor dem 25. Januar 2001, als ein Leichtflugzeug nahe Augsburg abstürzte. Fünf Menschen waren an Bord, nur Schneider überlebte. Heute treibt der 49-Jährige wieder Sport, im Rollstuhl. "Ich achte auf meinen Körper", sagt der Mann, der heute in Ulm lebt und für ein großes Software-Unternehmen arbeitet. Nach dem Unfall half ihm ein Mann, der manche Patientinnen und Patienten mit seiner guten Laune zurück in die Spur bringt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen