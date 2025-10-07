Mann beleidigt Reisende und bespuckt Polizisten im ICE

Gleich mehrere Straftaten soll am Montagmittag ein 46-Jähriger in einem ICE auf der Fahrt zwischen Augsburg und Ulm begangen haben. Wie die Bundespolizei mitteilt, traf eine 32-jährige Zugbegleiterin gegen 14 Uhr den Tatverdächtigen im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle an. Der Mann, der offenbar nicht im Besitz eines Fahrscheins war, soll hierbei verbal aggressiv reagiert und die Zugbegleiterin sowie weitere Reisende beleidigt haben.

Ein Polizeibeamter der hessischen Landespolizei, der sich außerdienstlich ebenfalls im ICE befand, wurde auf die Situation aufmerksam und unterzog den Tatverdächtigen einer Kontrolle. Hierbei soll der Mann den Polizeibeamten beleidigt und nach ihm gespuckt haben. Der 46-Jährige wurde daraufhin zu Boden gebracht, gefesselt und am Hauptbahnhof Ulm an informierte Einsatzkräfte der Bundespolizei übergeben. Gegen ihn wird nun, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, ermittelt. (AZ)