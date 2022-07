26-Jähriger im Zug lebensgefährlich verletzt: Polizei sucht Täter mit Hubschrauber

Nach einem Angriff mit einer Flasche in einem Zug von Ulm nach Friedrichshafen schwebt ein 26-Jähriger in Lebensgefahr. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht.

In einem Zug von Ulm nach Friedrichshafen ist in der Nacht zum Dienstag ein 26-Jähriger durch einen Angriff mit einer Flasche lebensgefährlich verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, konnte der Täter nach dem Angriff aus dem Zug fliehen. Die Fahndung nach ihm verlief bislang erfolglos.

Der Angriff ereignete sich demnach am frühen Dienstagmorgen kurz nach Mitternacht, zwischen 0 und 0.30 Uhr. In dem Regionalexpress sei es zu einem Streit zwischen zwei Personen gekommen. In dessen Verlauf wurde der 26-Jährige mit einer Flasche angegriffen und lebensgefährlich verletzt.

Der Täter flüchtete nach der Tat aus dem Zug, als dieser am Bahnhof in Aulendorf (Landkreis Ravensburg) hielt. Trotz der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, habe der Täter bislang nicht ausfindig gemacht werden können, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Ravensburg zum Tatgeschehen dauern an, genauso wie die Suche nach dem Angreifer.

Der Verletzte wurde nach dem Angriff zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Zug setzte seine Fahrt nach dem Vorfall nicht fort. Die im Regionalexpress befindlichen Fahrgäste wurden mit anderen Verkehrsmitteln weiterbefördert. (AZ)