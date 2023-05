Hilfe für Flüchtlinge: Aus der Hölle in kleinen Schritten zurück ins Leben

Plus Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, werden oft krank. In Ulm wird Geflüchteten mit Traumasymptomen gezielt geholfen. Doch die Zukunft des Kurses ist ungewiss.

Wenn Reham Alaskar an ihre Heimat denkt, sieht sie Bilder von Zerstörung, Tod und Leid vor ihrem inneren Auge. 2017 floh die 43-Jährige aus der kriegsgebeutelten Stadt Hama über Umwege nach Ulm. "Ich habe alles zurückgelassen." Nur die Familie nicht: Ihre vier Söhne flohen mit ihr nach Deutschland. Wie ein Kurs ihre Zuversicht rettete.

Das Leid hat die Frau nicht losgelassen. Ihre einst über 500.000 Einwohner zählende Heimatstadt ist blutiger Kriegsschauplatz. Der Krieg zwischen dem Assad-Regime, der Widerstandsbewegung und verschiedenen Dschihadisten forderte und fordert immer noch viele Tote. Und traumatisierte Menschen: "Ich wurde sehr krank", sagt Reham Alaskar in passablen Deutsch. Der Besuch eines normalen Integrationskurses war so nicht möglich. Bis es dem Ulmer Netzwerk "Migration und Behinderung" gelang, ein Angebot für Menschen mit traumabedingten Erkrankungen auf die Beine zu stellen.