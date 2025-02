Ausgefallene Pizza macht Francesco Del Tufo zum Europameister

Wenn Francesco Del Tufo mit seiner Familie als Kind nach Italien fuhr, freute er sich auf eine Sache am meisten: Echte neapolitanische Pizza. Der luftige Teigfladen aus dem heißen Ofen gilt auch in Italien als die beste Pizza des Landes. Worauf es dabei ankommt, hat Francesco verinnerlicht. Mit seinem Können lockt er massenweise Gäste in die Pizzeria Del Tufo in die Bleichstraße nach Ulm. Nun hat ihn die Pizza Europa League zum Meister erklärt. Eine mutige Kreation hat die Jury überzeugt.

