Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Ulm: Ausgeraubt am Alten Friedhof: Die Polizei sucht nach dem Täter

Ulm

Ausgeraubt am Alten Friedhof: Die Polizei sucht nach dem Täter

Am helllichten Tag soll es zu der Tat gekommen sein. Das Opfer gibt an, nach einem Faustschlag vom Fahrrad gefallen zu sein.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
    Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

    Am Mittwoch soll in Ulm ein Mann ausgeraubt worden sein. Gegen 14.30 Uhr machte sich der 42-Jährige gegenüber einer Polizeistreife in der Frauenstraße bemerkbar. Er gab an, dass er soeben auf dem Alten Friedhof ausgeraubt worden sei. Ihm soll dort seine Geldbörse und das Fahrrad gestohlen worden sein. Ein anderer Mann soll ihm plötzlich einen Faustschlag verpasst haben und er fiel vom Fahrrad. Danach flüchtete er.

    Die Polizei überprüfte nach eigenen Angaben die Örtlichkeit. Jedoch konnte der mutmaßliche Räuber und auch das Fahrrad nicht gefunden werden. Laut Angaben des Geschädigten sei ihm der Täter flüchtig bekannt. Es soll sich hierbei um einen 37-jährigen Obdachlosen handeln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Mann. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden