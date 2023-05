Ulm

vor 17 Min.

Ausstellung im Stadthaus: Der Zirkus verspricht Freiheit

Der Zirkus blüht auch unter schweren Bedingungen. Das zeigt das Bild, das die Fotografin Johanna-Maria Fritz in Palästina aufgenommen hat.

Plus Johanna-Maria Fritz zeigt in ihrer ersten großen Ausstellung Zirkusporträts aus sieben muslimisch geprägten Ländern: ein lebensfrohes Kaleidoskop paralleler Welten. Nun zu sehen im Stadthaus Ulm.

Von Florian L. Arnold Artikel anhören Shape

Es gibt dieses eine Foto, das Kuratorin Daniela Baumann so sehr faszinierte, dass sie sich auf den langen Weg machen wollte, eine Ausstellung mit Johanna-Maria Fritz im Stadthaus Ulm zu realisieren. Es ist ein Motiv aus dem Senegal, das Glück und Unheil, Selbstbestimmung und Ausbeutung verbindet.

Die Geschichte hinter dem Motiv

Auf dem Foto sind zwei junge senegalesische Artisten zu sehen. Sie befinden sich am Strand, eigentlich ein Idyll, könnte man denken. Einer steht, der andere vollführt auf dem Kopf des Stehenden eine Art Kopfstand. Beeindruckende Akrobatik, aber zugleich ist dem Motiv eine gewisse Traurigkeit eingewoben. Denn der Senegal, eines der wirtschaftlich erfolgreichsten afrikanischen Länder, wird mehr und mehr zum Ziel von (vorwiegend weiblichen) Sextouristen. Wer also, wie die beiden jungen Zirkusartisten, in der Unterhaltungsbranche landet, hat Glück gehabt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen