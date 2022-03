Ulm

Ausstellung im Ulmer Stadthaus: Zwischen Ausbeutung und freien Sonntagen

Rebecca Sampson hat in Hongkong das Leben indonesischer Hausangestellter fotografiert. Ihre Fotodokumentation "Apples for Sale" ist nun im Ulmer Stadthaus zu sehen.

Plus Fotografin Rebecca Sampson blickt in die verborgene Lebenswelt von Hongkonger Hausangestellten, die versuchen, viel Leben in wenige freien Stunden zu packen.

Von Franziska Wolfinger

"Apples for Sale" heißt eine der neuen Ausstellungen im Ulmer Stadthaus. Die Bilder von Fotografin Rebecca Sampson nehmen die Betrachter mit in eine Welt, die sie sich kaum vorstellen können. Indonesische Hausmädchen leben in Hongkong in extrem prekären Bedingungen. Neben den erwartbaren Schwierigkeiten, also Anstellungsverhältnisse, die sehr oft in Ausbeutung umschlagen, zeigen Sampsons Bilder noch andere, gleichermaßen überraschende wie befremdliche Facetten dieses Lebens.

