Ausstellung in KZ-Gedenkstätte erinnert an den Arzt Hans Hirschfeld

Plus Hirschfeld zählte zu den wichtigsten Forschern auf seinem Fachgebiet - bis die Nazis ihn ermordeten. Sie schafften es sogar, dass der jüdische Arzt fast in Vergessenheit geriet.

Das "Handbuch der allgemeinen Hämatologie" findet sich heute noch in manchen Antiquariaten und Bibliotheken. Als die verfassenden Autoren werden bei diesem Werk Anton Hittmair sowie Ludwig Heilmeyer, letzterer bekannt als der Gründer der Universität Ulm, aufgeführt. Allein das Jahr der Herausgabe, 1957, muss jedoch stutzig machen angesichts der vor einiger Zeit bekanntgewordenen Verstrickungen Heilmeyers mit dem Nationalsozialismus. Eine Sonderausstellung in der KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg widmet sich nun dem Mann - Hans Hirschfeld, gestorben 1944 im KZ Theresienstadt -, auf dessen Erkenntnisse das Buch größtenteils beruht.