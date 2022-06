Ulm

06:30 Uhr

Ausstellung "Kudzu": die Schönheit des Schrecklichen in der Natur

Lokal Kudzu sollte Bodenerosion in den USA stoppen. Eine Fotoausstellung im Ulmer Stadthaus zeigt, wie die Pflanze Häuser überwuchert und Millionenschäden verursacht.

Von Dagmar Hub

Die Hölle kann auch grün sein: Kudzu ist eine Kletterpflanze, die ursprünglich vom Menschen in bester Absicht aus ihrer asiatischen Heimat in die USA eingeführt wurde, eine süß und angenehm duftende Pflanze, die man zur Weltausstellung 1876 nach Philadelphia brachte. Sie ist inzwischen als eine der gefährlichsten Pflanzen überhaupt gelistet. Das Lianengewächs kann ganze Gegenden überwuchern, weil es am Tag bis zu 30 Zentimeter wächst und auch vor Infrastruktur oder vor hohen Bäumen nicht haltmacht. Im Stadthaus zeigen Sabine Bungert und Stefan Dolfen großformatige faszinierende Bilder der Schönheit des Schrecklichen, das Kudzu anrichtet.

