Ann-Charlotte Schwarz: Ausstellung zeigt Bilder einer vergangenen Welt

Ann-Charlotte Schwarz war eine wichtige Inspiratorin des Schmuckdesigners Wolf-Peter Schwarz. Aber sie hat auch eigene Kunst geschaffen.

Caroline Schwarz möchte mit einer Ausstellung zur Künstlerin Ann-Charlotte Schwarz die Wahrnehmung ihrer Mutter als "die Frau von Wolf-Peter Schwarz", die Frau des weltbekannten Schmuckdesigners, brechen: "Die Welt von Ann-Charlotte Schwarz" heißt die Ausstellung von - größtenteils - Collage-Arbeiten der gebürtigen Schwedin. Die Ausstellung ist nach Vereinbarung auf allen Stockwerken des spätgotischen Fachwerkhauses Unter der Metzig 23 zu sehen, das der Familie Schwarz bis vor einigen Jahren gehörte.

Ann-Charlotte Schwarz. Ihrer Kunst ist eine Ausstellung gewidmet. Foto: Dagmar Hub

Ann-Charlotte Schwarz wurde 1944 geboren, sie entstammt altem schwedischen Adel. In diese Welt hinein führt die Ausstellung - zu den Geistern der Vergangenheit und in den schwer überwundenen Verlust des Gutes Flemingsberg in der Nähe von Stockholm, in die Frage "Wo komme ich her" und in den Versuch, in Ulm eine vergleichbare Heimat zu schaffen. Ann-Charlotte Schwarz kombiniert in ihrer Kunst Fotografien, überklebt, übermalt und übersprayt, zerschneidet und setzt neu zusammen - und stets sehen dabei Gesichter aus der Vergangenheit den Betrachter an. Und auch Gesichter aus Ulm, denn Ann-Charlotte Carlsson Eijre, wie die Austauschschülerin hieß, die 1959 im Donaubad Wolf-Peter Schwarz kennenlernte, folgte ihrer großen Liebe nach Ulm und traf hier Menschen, die wichtig für sie wurden.

Ann-Charlotte Schwarz war eine große Inspiratorin

Sie hatte in Stockholm die Kunsthochschule besucht, hatte geträumt, Bühnenbildnerin zu werden und wurde dann die Inspiration des Schmuckdesigners. Von ihm vermutet Tochter Caroline, dass er letztlich vom Wesen ihrer Mutter geprägt ist. "Charlotte" heißt sogar die Erfolgsserie aus der Hand von Wolf-Peter Schwarz, ein wandelbares Schmucksystem von Ehinger-Schwarz. Die Arbeiten von Ann-Charlotte Schwarz bilden einen Kontrast zum kleinen, oft filigranen Geschmeide. Sie sind bewusst großformatig, kombinieren Farbe und das Schwarz-Weiß der geliebten Vergangenheit sowie der Schatten, die über ihr liegen.

Info: Um die Ausstellung zu sehen, muss ein Termin mit der in Berlin lebenden Caroline Schwarz vereinbart werden, Telefon 0151/14728306.

