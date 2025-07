„Auswirkungen auf die ganze Stadt“: Alle Blicke richten sich auf die Sperrung der B10

Bis Ende November geben die Straßenarbeiter in Ulm Vollgas. Denn bis dahin sollen die meisten Bauarbeiten rund um die Innenstadt abgeschlossen sein, weil dann eine noch größere Einschränkung für die Autofahrer folgt: Am 29. November beginnen die Arbeiten für den Abriss einer Hälfte der Wallstraßenbrücke beim Ikea. Die B10 von Richtung Norden in die Stadt ist dann für lange Zeit komplett gesperrt. Droht dann erst das wirkliche Verkehrschaos?

