Ulm

vor 33 Min.

Auszubildende im Roxy: Party machen gehört bei ihr zum Job

Plus Emily Besier lernt im Roxy den Beruf Veranstaltungskauffrau. Sie erzählt, was ihr an dem Job so viel Spaß macht und warum eine Party für ihre Ausbildung so wichtig ist.

Von Franziska Wolfinger

Emily Besier hat ihren Traumjob schon gefunden. Die 19-Jährige macht gerade eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Hinter dem doch etwas trocken klingenden Jobtitel verbergen sich spannende Aufgaben. Besier hat in ihrem Beruf schon so manchen Promi kennengelernt und plant gerade eine große Party.

Neon Evergarden: Das ist bei der Party geboten

Unter dem Motto "Neon Evergarden" soll sich das Roxy am Samstag, 1. Juni, in buntes Schwarzlichtparadies verwandeln. Premiere für das Format. Gefeiert wird auf zwei Floors mit insgesamt sechs DJs. Professionelle Visagisten des Ulmer Theaters sorgen mit Neonfarben dafür, dass jeder Gast im Schwarzlicht eine gute Figur abgibt. Damit der Abend lange in Erinnerung bleibt, können sich die Partybesucher in einer Fotobox austoben.

