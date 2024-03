Auto am Ulmer Eselsberg aufgebrochen und Geldbeutel gestohlen

Die Seitenscheibe des Autos wurde eingeschlagen. Der Geldbeutel lag sichtbar im Inneren. Nun ermittelt die Polizei.

Aus einem VW ist in Ulm von Sonntag auf Montag ein Geldbeutel gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, parkte das Fahrzeug in der Straße Sonnenhalde. Ein Unbekannter schlug eine Seitenscheibe an dem Auto ein, im Inneren lag sichtbar der Geldbeutel. Diesen nahm der Unbekannte an sich und flüchtete unerkannt. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/188-3812 entgegengenommen. (AZ)