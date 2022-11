Auto bleibt beim Abbiegen an Verkehrszeichen hängen: Straßenbahn blockiert

Ein Fahrfehler einer 64-Jährigen hat weitreichende Folgen. Die Straßenbahn in Ulm wurde behindert.

Ein Fehler beim Wenden einer Autofahrerin hatte am Mittwoch zur Folge, dass die Straßenbahn in Ulm behindert wurde. Es kam entsprechend zu Ausfällen und Verzögerungen im Nahverkehr.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 64-Jährige mit ihrem Suzuki in der Olgastraße in Richtung Bahnhof. Gegen 16.30 Uhr wendete sie auf Höhe der Salzstadelgasse und wollte in entgegengesetzter Richtung weiterfahren. Dabei fuhr sie die Kurve zu eng, blieb an einem Verkehrszeichen hängen und verhakte sich.

Dadurch blockierte das Auto die Straßenbahnlinie. Nach etwa 15 Minuten gelang es, das Auto von der Unfallstelle zu schaffen, und die Schienen waren wieder frei. An dem Suzuki entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. (AZ)