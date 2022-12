Auto brennt in Ulm komplett aus

Plötzlich steht ein Auto in Ulm in Flammen. Und die Polizei und der Inhaber vor einem Rätsel.

Gegen 8 Uhr startete ein 44-Jähriger seinen Opel in der Raiffeisenstraße in Ulm. Er ließ den Motor warmlaufen und verließ das Auto. Aufgrund eines nicht näher bekannten Defektes im Motorraum geriet der Opel nach Polizeiangaben in Brand.

Der 44-Jährige verständigte die Feuerwehr, die löschte das Feuer. Der Opel brannte jedoch vollständig aus. Eine Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern. (AZ)