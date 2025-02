Auto erfasst Radfahrer: 14-Jährige wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Montagnachmittag in Ulm ist ein 14-Jähriger schwer verletzt worden. Der Jugendliche war auf dem Rad von einem Auto erfasst worden.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 71-Jährige mit ihrem Toyota Yaris um 16.45 Uhr in der Straße Am Roten Berg unterwegs. An der Einmündung zum Schanzgrubenweg bog sie nach links ab. Hierbei übersah sie nach Polizeiangaben wohl den 14-jährigen Radfahrer. Der Jugendliche kam ihr mit einem Mountainbike entgegen und hatte laut Polizei Vorrang. Er konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen das Auto.

Rettungskräfte brachten ihn mit dem Krankenwagen in eine Klinik. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 3000 Euro, den am Fahrrad auf 250 Euro. (AZ)