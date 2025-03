Auto erfasst Radfahrerin: 30-Jährige wird bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall am Montagmorgen in Ulm ist eine 30 Jahre alte Radfahrerin leicht verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte sie beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 7.30 Uhr war eine 42-Jährige mit ihren Auto in der Schülinstraße unterwegs. Sie fuhr mit ihrem Nissan Micra in Richtung Friedenstraße. An der Kreuzung wollte sie nach links abbiegen. Zeitgleich kam ihr die Radfahrerin entgegen. Die konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß gegen das abbiegende Auto.

Durch die Kollision stürzte die 30-Jährige und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich, heißt es. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. (AZ)