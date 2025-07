Auto erfasst Zehnjährige: Mädchen muss nach Unfall ins Krankenhaus

Ein zehn Jahre altes Mädchen ist am Donnerstag in Ulm von einem Auto erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 78-Jährige gegen 12.30 Uhr mit einem Auto auf dem Mähringer Weg in Richtung Universität. Auf Höhe einer Bushaltestelle lief das Mädchen wohl, ohne auf den Verkehr zu achten, urplötzlich auf die Straße. Die Zehnjährige, die das Auto im letzten Moment noch erkannte, versuchte noch zurück auf den Gehweg zu gehen, wurde aber vom Außenspiegel des Citroen erfasst. Zum Sturz kam es nicht. Ein Rettungsdienst brachte das Mädchen vorsorglich in eine umliegende Klinik. (AZ)

