Auto fährt Fußgängerin an: 49-Jährige muss nach Unfall ins Krankenhaus

Ein Autofahrer übersieht beim Rückwärtsfahren eine Fußgängerin. Die Frau muss nach dem Unfall in Ulm ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Montagabend in Ulm ist eine 49-Jährige verletzt worden. Die Fußgängerin wurde nach Polizeiangaben von einem Auto angefahren. Sie kam in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 21 Uhr auf einem Tankstellengelände am Hindenburgring. Ein 30-Jähriger fuhr dort rückwärts mit seinem Opel. Hierbei übersah er nach Polizeiangaben die hinter dem Fahrzeug laufende 49-Jährige. Der Opel stieß gegen die Fußgängerin. Die stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus, das sie im Anschluss an die Behandlung wieder verlassen konnte. Ein Sachschaden entstand nicht, so die Polizei. (AZ)