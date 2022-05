Ulm

17:38 Uhr

Auto kippt auf die Seite: Zwei Verletzte bei Unfall in der Karlstraße

Zwei Menschen wurden bei einem Unfall in Ulm leicht verletzt.

In Ulm in der Karlstraße prallten am Vormittag zwei Autos zusammen. Ein Wagen kippte zur Seite. Zwei Menschen mussten verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Mittwochvormittag in Ulm sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben missachtete eine Frau die Vorfahrt eines Mercedes. Um 10 Uhr fuhr die 56-Jährige mit ihrem Renault aus der Friedenstraße in die Karlstraße. Dabei übersah sie wohl den von rechts aus der Karlstraße kommenden Mercedes eines 22-Jährigen. Die beiden Autos stießen zusammen. Dabei kippte der Mercedes auf die rechte Seite. Beide Fahrenden erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Krankenwagen brachten sie in eine Klinik. Abschlepper luden die beiden Autos auf. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf etwa 11.000 Euro. (AZ)

