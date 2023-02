Auto kollidiert mit Straßenbahn: 41-Jährige wird bei Unfall verletzt

Eine Straßenbahn und ein Auto sind am Donnerstagmorgen in Ulm zusammengestoßen. Die SWU musste auf der Linie 1 einen Ersatzverkehr einrichten. Eine Frau wurde verletzt.

In Ulm ist am Donnerstagmorgen ein Unfall mit einer Straßenbahn der Linie 1 passiert. Eine Person wurde dabei verletzt. Im Nahverkehr kam es entsprechend zu Behinderungen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall um kurz nach 8 Uhr in der Wagnerstraße auf Höhe der Blücherstraße. Eine 36-Jährige war mit einem VW in Richtung Theodor-Heuss-Platz unterwegs. Sie wollte nach links in die Blücherstraße abbiegen und übersah dabei wohl die Straßenbahn.

Straßenbahnunfall in Ulm: Fahrgast kommt verletzt ins Krankenhaus

Die Tram hatte zuvor an der Haltestelle Fahrgäste aufgenommen und fuhr in gleiche Richtung an. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dadurch stürzte eine 41-Jährige in der Straßenbahn und trug Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik. Auch die Unfallverursacherin erlitt einen leichten Schock, konnte aber nach kurzer Behandlung weiterfahren.

Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 10.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden. Wie die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) auf Facebook mitteilen, wurde nach dem Unfall mit der Straßenbahn der Linie 1 ein Schienenersatzverkehr zwischen Söflingen und dem Ehinger Tor eingerichtet. (AZ)