Auto kracht bei Geschwindigkeitskontrolle auf B10 in Polizeiauto

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei auf der B10 in Ulm ist ein Auto in einen Streifenwagen gekracht.

Die Polizei nimmt am frühen Dienstagmorgen Raser auf der B10 in Ulm ins Visier. Ein Autofahrer war wohl abgelenkt und krachte an der Messstelle in einen Streifenwagen.

Bei einer Geschwindheitskontrolle auf der B10 im Bereich des Westringtunnels in Ulm ist ein Auto in einen dort abgestellten Streifenwagen gekracht. Nach Polizeiangaben wurde bei dem Unfall niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. Die Kontrolle fand am frühen Dienstagmorgen zwischen 2.35 und 4.50 Uhr statt, von Neu-Ulm kommend in Richtung Ulm. Beanstandet wurden dabei insgesamt vier Fahrende, die dort unterwegs waren. Sie hätten laut Polizei in dem Bereich die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten. Der negative Spitzenreiter sei mit seinem Wagen auf 88 km/h gekommen. Er muss nun mit einem Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Während der Kontrolle soll dann ein 59-jähriger VW-Fahrer in den Messbereich eingefahren und dabei wohl abgelenkt gewesen sein. Er übersah einen nach Polizeiangaben ordnungsgemäß abgestellten und gesicherten Streifenwagen. Es kam zum Unfall. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm hierzu die Ermittlungen auf. (AZ)

