Auto kracht gegen Baum: Fünf Verletzte bei schwerem Unfall am Hochsträß

Zwischen Hochsträß und Kuhberg kam es zu einem schweren Unfall. Fünf ganz junge Menschen wurden verletzt, zum Teil schwer. Mindestens eine Person war wohl nicht angegurtet.

Bei einem schweren Unfall am Mittwochabend in Ulm sind fünf junge Menschen verletzt worden, zum Teil auch schwer. Ein Auto war in einer Kurve gegen einen Baum gekracht.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 19-Jähriger gegen 21.45 Uhr mit seinem Opel in der Straße Am Hochsträß wohl zu schnell unterwegs. In Fahrtrichtung Egginger Weg verlor der junge Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto. Der Wagen kam nach rechts von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum.

Zwei 18-jährige Mitfahrer sowie der Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Mehrere Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz. Die Rettungskräfte brachten die Verletzten in Kliniken. Ein 16-Jähriger sowie eine 14-Jährige erlitten leichte Verletzungen.

Der total beschädigte Opel musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll mindestens einer der Insassen nicht angegurtet gewesen sein, so die Polizei. (AZ)