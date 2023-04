Auto kracht gegen Fahrrad: 38-Jährige wird beim Unfall leicht verletzt

Eine Autofahrerin übersieht eine Radfahrerin in der Neuen Straße in Ulm. Es kommt zum Unfall. Eine 38-Jährige kommt ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen in der Neuen Straße in Ulm ist eine 38 Jahre alte Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau wurde nach Polizeiangaben von einem Auto erfasst.

Demnach fuhr gegen 7.45 fuhr eine 32-jährige Audi-Fahrerin vom Dreifaltigkeitshof kommend in die Neue Straße ein. Hierbei übersah sie wohl die 38-jährige Radfahrerin aufgrund von Unachtsamkeit, so die Polizei. Die Radfahrerin habe ordnungsgemäß den Geh- und Radweg parallel zur Neue Straße in Richtung Stadtmitte genutzt. Zwischen ihr und der 32-Jährigen kam es zur Kollision. Dabei stürzte die Radfahrerin und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf und will nun den genauen Hergang ermitteln. (AZ)