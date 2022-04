Ulm

Auto kracht gegen Straßenbahn: 26-Jährige kommt nach Unfall in die Klinik

In Ulm kam es zu einem Unfall mit einer Straßenbahn. Ein Autofahrer hatte eine rote Ampel missachtet.

In Ulm ist am Montagabend ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, habe der Autofahrer eine rote Ampel missachtet. Der Unfall ereignete sich kurz nach 20 Uhr. Der 24-Jährige fuhr mit seinem BMW vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Römerstraße ein. Dabei soll er die rote Ampel missachtet und mit einer vorbeifahrenden Straßenbahn zusammengestoßen sein. Die 26-jährige Beifahrerin im BMW kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Sie blieb jedoch unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall kam es auf der Römerstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro. (AZ)

