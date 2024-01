Auto kracht in Tanklaster: A8 bei Ulm nach Unfall aktuell voll gesperrt

Auf der A8 kam es bei Ulm-Ost zu einem Unfall. Ein Auto war hinten in einen Tanklaster gekracht. Der Autofahrer kam ins Krankenhaus, Gefahrstoffe traten aus.

Bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der A8 bei Ulm ist ein Autofahrer verletzt worden. Wie schwer, war zunächst unklar. Er habe zu Fuß in den Rettungswagen einsteigen können, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Autobahn ist aktuell in Richtung München voll gesperrt.

Der Polizei gemeldet wurde der Unfall gegen 17.45 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Auto hinten auf einen Tanklastzug aufgefahren. Dabei sei auch Gefahrstoff ausgelaufen, jedoch nicht aus dem Tank, sondern aus einer Zuleitung. "Das ist glimpflicher ausgegangen, als es zunächst geheißen hat", so der Polizeisprecher.

Der Autofahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr kümmert sich zur Stunde darum, den Laster soweit zu sichern, dass er bis zur Anschlussstelle Ulm-Ost gefahren werden kann. Dort soll er von der zuständigen Spedition der Tankinhalt in ein anderes Fahrzeug umgepumpt werden.

Die A8 ist aktuell noch voll gesperrt. Der Stau betrug gegen 18.40 Uhr etwa fünf Kilometer und reichte bis vor die Anschlussstelle Ulm-West. Wie lange die Vollsperrung noch anhält, war zunächst unklar. Wenn der Lkw weg ist, müsse die Autobahnmeisterei noch die Fahrbahn säubern. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald uns neue Informationen vorliegen.