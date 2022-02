Auto nimmt ihm die Vorfahrt: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

In Ulm kam es zu einem schweren Unfall. Ein Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Bei einem Unfall am Donnerstag am Ulmer Eselsberg ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Ein Autofahrer soll ihm die Vorfahrt genommen haben, so die Polizei.

Gegen 15.30 Uhr war demnach ein 28-Jähriger mit einem Mercedes den Weinbergweg entlang unterwegs und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah er wohl die entgegenkommende Kawasaki. Dessen Fahrer musste so stark bremsen, dass er mit seinem Motorrad stürzte und in die Seite des Mercedes rutschte. Dabei wurde der 63-Jährige schwer verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 3000 Euro. (AZ)