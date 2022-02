Auto rast auf der A8 bei Ulm in Pannenfahrzeug

(UL) A8 Ulm-Ost - Pannenfahrzeug gerammt Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Autobahn 8 bei Ulm. Der 21-jährige Fahrer eines Kleintransporters rammte zwischen Ulm-Ost und Ulm-Nord einen auf dem Standstreifen stehenden Pannen-Pkw. Das Pannen-Fahrzeug stand erst wenige Augenblicke, der Fahrer stellte gerade das Warndreieck auf. Gleichzeitig beugte sich der 19-jährige Beifahrer von außen nochmals in das Pannenfahrzeug als der Unfallverursacher das Auto rammte. Der Pannen-Peugeot wurde mitsamt dem Beifahrer in den Grünstreifen geschleudert, der Beifahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Opel-Transporter des Unfallverursachers kippte durch den Aufprall um und blieb auf dem Seitenstreifen liegen, der Unfallverursacher wurde dadurch leicht verletzt. Mit dem Rettungshubschrauber wurde ein Notarzt zur Unfallstelle gebracht, daher musste die Autobahn in Richtung Stuttgart rund eine Stunde gesperrt werden. Die beiden Verletzten wurden in Kliniken gebracht. Die Verkehrspolizei führt die Ermittlungen zum Unfallhergang, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25 000 Euro geschätzt. Bis zur Bergung der beiden zerstörten Autos musste die rechte Fahrspur bis gegen 22 Uhr gesperrt bleiben, es bildete sich ein bis zu drei Kilometer langer Rückstau. Text/Foto: Thomas Heckmann

