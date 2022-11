Auto stößt am Ulmer Hauptbahnhof mit Straßenbahn zusammen

Ein Autofahrer übersieht beim Wenden eine Tram auf der Friedrich-Ebert-Straße in Ulm. Eine Frau wird bei dem Unfall leicht verletzt.

Bei einem Unfall in Ulm ist am Samstag ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert. Eine Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

So schildert die Polizei den Unfall am Ulmer Hauptbahnhof

Ein 60-jähriger Mazda-Fahrer war am Nachmittag auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Olgastraße unterwegs. Nach Angaben der Polizei wollte er auf Höhe des Hauptbahnhofs sein Fahrzeug an einer dafür nicht geeigneten Stelle wenden und übersah hierbei die seitlich in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn.

Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß, wobei sich seine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzte. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben laut Polizei unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)