Auto überschlägt sich bei Ulm – Fahrerin wird schwer verletzt

Eine 79-Jährige verliert am Ortsausgang von Ermingen die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Gegen 15.30 Uhr fuhr eine Frau am Donnerstag mit ihrem Toyota von Ermingen in Richtung Harthausen. Am Ortsausgang von Ermingen kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und fuhr eine Böschung hinab. Dort überschlug sich der Toyota und blieb auf dem Dach liegen. Die 79-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 6000 Euro.

Bisher ist nicht klar, warum die Frau mit ihrem Fahrzeug von der Straße abkam. Vielleicht war sie unachtsam, spekuliert die Polizei. (AZ)