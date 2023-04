Auto überschlägt sich bei Unfall auf B30: 33-jähriger Fahrer verletzt sich

Ein 33-Jähriger will auf die B30 auffahren und kommt in der Kurve von der Straße ab. Das Auto überschlägt sich, der Fahrer kommt ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Samstagabend auf der B30 bei Ulm ist ein 33-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat sich sein Auto überschlagen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 19 Uhr. Der 33-Jährige fuhr von der Wiblinger Allee auf die B30 in Richtung Ulm. In der Kurve kam er von der Straße ab, touchierte die Leitplanke und überschlug sich. Anschließend blieb sein Kia neben der Straße auf der Beifahrerseite liegen.

Die Feuerwehr band auslaufende Betriebsstoffe. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Kia.

Die Polizei Ulm will nun die Ursache für den Unfall ermitteln. Sie schätzt den Schaden am Auto auf 8500 Euro, an der Leitplanke auf 1000 Euro. (AZ)