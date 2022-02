Auto von Fahranfängerin prallt mit Straßenbahn zusammen

Eine 18-Jährige übersieht beim Einbiegen in die Römerstraße am Kuhberg die Tram. Der Schaden ist hoch.

Eine 18 Jahre alte Autofahrerin hat am Dienstag die Vorfahrt einer Straßenbahn missachtet. Das Auto der Fahranfängerin kollidierte Polizeiangaben zufolge gegen 13.45 Uhr mit der Tram.

Passiert ist der Zusammenstoß des Suzuki und der Straßenbahn in der Straße Unterer Kuhberg in Fahrtrichtung Römerstraße. Beim Einbiegen in die Römerstraße übersah die Frau offenbar die vorfahrtsberechtigte Straßenbahn. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht. Es ist nicht die erste Kollision dieser Art. (AZ)