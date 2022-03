Autofahrer aufgepasst: Wegen Bauarbeiten droht in Ulm ein Stauwochenende

Die Ludwig-Erhard-Brücke wird ab Donnerstagabend zur Einbahnstraße. Worauf Autofahrer achten müssen und wann die nächste Sperrung droht.

Von Donnerstagabend, 10. März, bis zum frühen Montagmorgen, 14. März, wird die Ulmer Ludwig-Erhard-Brücke in eine Richtung für den Verkehr gesperrt. Stadteinwärts gibt es eine Fahrspur, der Geh- und Radweg auf der Südseite ist frei benutzbar. Von der Karlstraße in Richtung Blaubeurer-Tor-Ring ist dagegen kein Durchkommen.

Bauarbeiten in Ulm: Stadteinwärts gibt es nur eine Spur

Am Donnerstag wird ab 21 Uhr der Verkehr stadtauswärts in Richtung Westen und Süden weiträumig über die Neutorstraße, Olgastraße, Frauenstraße und Neue Straße umgeleitet, eine weitere beschilderte Alternative führt über die Stuttgarter Straße in Richtung Norden. Stadteinwärts gibt es nur eine Fahrspur. Noch in der Nacht beginnen die Asphaltierungsarbeiten auf der Brücke, die rund um die Uhr durchgeführt werden. Ab Montag, 14. März, fünf Uhr morgens kann der Verkehr dann wieder in beiden Richtungen auf je einer Fahrspur rollen. Am letzten Aprilwochenende soll es abermals eine Sperrung geben, auch dann gibt es stadtauswärts keine Spur. (AZ)