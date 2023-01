Ulm

Autofahrer übersieht Motorrad: 17-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

In der Karlstraße in Ulm wurde ein 17-Jährige bei einem Unfall schwer verletzt.

In der Karlstraße in Ulm kommt es zu einem Unfall. Ein 17-Jähriger wird mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall am Donnerstagabend in Ulm ist ein 17 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Autofahrer den Jugendlichen übersehen. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 18 Uhr in der Karlstraße. Der 24-Jährige fuhr mit seinem VW von einem Parkplatz los. Dabei übersah er den 17-Jährigen mit seinem Yamaha-Motorrad, der Vorrang hatte. Der Biker konnte nicht mehr reagieren und prallte dem VW in die linke Fahrzeugseite. Bei dem Unfall erlitt der 17-Jährige schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die nicht mehr fahrbereite Yamaha musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (AZ)

