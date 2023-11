Autofahrer übersieht Straßenbahn: 9000 Euro Schaden nach Unfall in Ulm

Vom Parkplatz einer Schule will ein Mann mit seinem Auto in die Straße einfahren, übersieht dabei aber wohl die Straßenbahn. Es kommt zum Unfall.

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn am Dienstagmorgen in Ulm ist ein Schaden von etwa 9000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 61-Jähriger gegen 8.10 Uhr vom Parkplatz einer Schule in den Egginger Weg einfahren. Dabei übersah er wohl beim Überqueren von Bahngleisen eine von rechts kommende Straßenbahn und es kam zum Unfall. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Den Schaden am Mercedes schätzt die Polizei auf 4000 Euro, an der Straßenbahn auf 5000 Euro. (AZ)