Autofahrer verliert in Ulm völlig die Nerven

Ein unbekannter Mann attackiert in Ulm eine Frau an der Ampel. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstag soll in Ulm ein Unbekannter eine Autofahrerin geschlagen haben. Und zwar wegen einer Lappalie.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 42-jährige Frau gegen 8 Uhr mit ihrem Audi vom Parkplatz der Sporthalle Ulm-Nord in die Talstraße nach links. Dabei musste wohl ein bislang unbekannter Autofahrer leicht abbremsen. Der hupte wohl und zeigte der Frau "den Vogel". Als die Fahrerin an der roten Ampel am Berliner Ring hielt, ließ der unbekannte Täter sein Auto auf der Straße stehen und begab sich zu ihrem Auto. Und wurde gewalttätig.

Mann in Ulm verliert die Nerven: Polizei sucht Zeugen

Zunächst soll er gegen die geschlossene Fahrerscheibe geschlagen haben. Nachdem die 42-Jährige die Scheibe geöffnet hatte, soll der Unbekannte die Frau mit der Hand gegen den Kopf geschlagen und sie beleidigt haben. Danach entfernte sich der Mann mit seinem Auto. Das Kennzeichen notierte sich die 42-Jährige. Der Unbekannte soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß gewesen sein. Er hatte schwarzes Haar und einen grünen Fleecepullover und Jeans. Der Polizeiposten Dornstadt (Telefon 07348/96790) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Vorfall beobachtet haben. Laut der 42-Jährigen waren zur Tatzeit zahlreiche Verkehrsteilnehmer auf der Straße unterwegs. (AZ)