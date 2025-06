Autofahrerin öffnet Tür: Radfahrer kracht dagegen und wird beim Unfall schwer verletzt

Ein 38-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Montagabend in Ulm schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr. Eine 27-jährige Skoda-Fahrerin parkte in der Syrlinstraße. Beim Aussteigen übersah sie wohl den an ihr vorbeifahrenden Radfahrer und öffnete die Tür. Der 38-Jährige prallte mit seinem Brompton-Fahrrad gegen die Tür und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine umliegende Klinik. Die Polizei Ulm-Mitte nahm den Unfall auf. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. (AZ)

