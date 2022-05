Autofahrerin passt nicht auf: 17-Jähriger wird bei Unfall verletzt

In Ulm kam es an der Ecke Karlstraße/Stuttgarter Straße zu einem Unfall. Eine Autofahrerin hatte den 17-Jährigen zu spät wahrgenommen.

Nicht aufgepasst hat eine 50-Jährige am Donnerstag in Ulm. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 17-Jähriger bei einem Unfall verletzt.

Gegen 8.30 Uhr fuhr ein Seat in der Stuttgarter Straße in Richtung Karlstraße. Vor dem Fahrzeug befand sich ein Leichtkraftrad. Der 17-jährige Fahrer der KTM hielt an der Stoppstelle zur Einmündung in die Karlstraße an. Die Fahrerin des Seat hatte dies zu spät wahrgenommen und fuhr auf das Zweirad auf.

Dessen Fahrer trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Er suchte im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt auf. Den Sachschaden an der KTM und dem Seat schätzt die Polizei auf rund 7000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)