Autofahrerin zerstört eine Ampel

Aus bisher unbekannter Ursache rammt eine Frau eine Verkehrsinsel und muss anschließend ins Krankenhaus.

Eine Autofahrerin hat in Ulm bei einer Kollision eine Ampel lädiert und dabei hohen Sachschaden verursacht. Nach Darstellung der Polizei fuhr sie am Dienstag gegen 12 Uhr mit ihrem Mini in der Böfinger Straße in Richtung Böfingen. Auf Höhe der Messe kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach links und fuhr auf eine Verkehrsinsel. Dort prallte der Mini gegen eine Ampel. Dabei erlitt die Fahrerin Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik.

Ein Hund an Bord des Autos wurde vom Tierheim in Obhut genommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto und an der Ampel auf etwa 20.000 Euro. Die Ermittler müssen nun den genauen Unfallhergang klären. Unklar war zunächst noch, wie schwer die Frau verletzt wurde. (AZ)

