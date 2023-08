Ulm

vor 36 Min.

Autoknacker macht Beute in der Ulmer Königstraße

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Auto in der Ulmer Königstraße aufgebrochen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag trieb ein Autoknacker in Ulm sein Unwesen. Aus einem Fahrzeug in der Königstraße stahl der Unbekannte Bargeld und Wertgegenstände.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Auto in der Ulmer Königstraße aufgebrochen und mehrere Wertgegenstände daraus gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, habe der 36-jährige Geschädigte sein Fahrzeug am Sonntag gegen 21.45 Uhr abgestellt und am nächsten Morgen gegen 6.15 Uhr aufgebrochen vorgefunden. Kleidung, Laptop und Bargeld aus Auto in der Ulmer Königstraße gestohlen Nach Angaben des Geschädigten wurden aus dem Fahrzeug zwei Rucksäcke mit Kleidung und Brillen, sowie ein Laptop und Bargeld entwendet. Die Polizeiinspektion Ulm-West nahm die Ermittlungen in dem Fall auf und stellte im Rahmen der Spurensicherung fest, dass der Täter über die Beifahrertür in das Auto gelangte, und diese beim Aufbruch beschädigte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0731/1883812 entgegen. (AZ)

