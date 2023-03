Autoposer rammt bei missglückter Angeber-Fahrt Laterne

Der Ikea-Parkplatz in Ulm gilt als Treffpunkt der Poser-Szene. Nun hab es dort einen Unfall – wohl nach einem missglückten "Drift-Manöver" auf nasser Straße.

Einen Schaden in Höhe von mehreren 1000 Euro hat ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer in Ulm verursacht, der an einem Kreisverkehr auf dem Ikea-Parkplatz gegen eine Laterne steuerte. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahranfänger bei einem "Drift-Manöver" auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle verloren hat.

Ereignet hat sich der Unfall am frühen Samstagmorgen. Der 19-Jährige wollte den Parkplatz in Richtung Blaubeurer Straße verlassen, geriet auf den Grünstreifen und kollidierte mit einer Laterne. Der Ikea-Parkplatz gilt als beliebter Treffpunkt der Poser-Szene. An dem 3er-BMW entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 8000 Euro. Die Straßenlaterne wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Verletzt wurde weder der Autofahrer noch sein 20-jähriger Beifahrer. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, die zuständige Führerscheinstelle wurde informiert und wird weitere Maßnahmen bei dem Fahranfänger veranlassen. (AZ)