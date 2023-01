Ulm

vor 48 Min.

Autorennen am Lederhof in Ulm: Zwei Männer stehen nach Unfall vor Gericht

Plus Ein 18-Jähriger rast durch die Ulmer Innenstadt, knallt am Ende gegen mehrere Geschäfte und richtet großen Schaden an. Jetzt kommt das mutmaßliche Autorennen vor Gericht.

Von Michael Kroha

"Mich haben sie plattgemacht", sagt Halim Aydin. Seine Mode-Boutique in der Neuen Straße in Ulm war im April vergangenen Jahres besonders betroffen vom Unfall, der sich mutmaßlich im Zuge eines illegalen Autorennens ereignete. Nahezu die gesamte Hausfassade wurde zerstört. Ganze Fahrzeugteile wie das Rad des Unfallwagens schleuderte es in seinen Laden. Der angerichtete Schaden ging in die Hunderttausende. Doch noch immer leidet der Geschäftsmann unter den Folgen des Vorfalls. Am Donnerstag, 26. Januar, müssen sich deswegen zwei junge Männer aus dem Kreis Neu-Ulm vor dem Amtsgericht Ulm verantworten.

