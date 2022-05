Ulm

06:00 Uhr

Autorennen, Lärm, Drogen: Am Lederhof in Ulm haben die Anwohner genug

Plus Hier die Raser, da die Drogen-Junkies: Anwohner und Geschäftsleute rund um den Lederhof sprechen von "Verwahrlosung". Was sagen Polizei und Stadt Ulm dazu?

Von Michael Kroha

Jetzt reicht's ihnen: Nach dem schweren Unfall bei einem Autorennen durch Ulm vor einer Woche - bei dem zwar niemand verletzt, aber die Fassaden von Geschäften zerstört wurden - schlagen Anwohnerinnen und Anwohner sowie Geschäftsleute Alarm. In einem offenen Brief wenden sie sich an die Ulmer Stadtspitze mit der Forderung: "Handeln Sie!" Lärm durch Autorennen, Polizeieinsätze wegen Drogen und blockierte Rettungsgassen - all das sei rund um den Lederhof an der Tagesordnung. Wie reagieren Polizei und vor allem die Stadt darauf?

