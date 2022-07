Autorin liest aus Goethes skandalträchtigen Texten

Lokal Dass Goethe kein Kind von Traurigkeit war, ist bekannt. Um die pikanteren Seiten des Dichterfürsten ging es in einem Vortrag der Blausteiner Autorin Christine Lammel.

Zwei Hebel, schrieb Johann Wolfgang von Goethe, erreichten viel in der Welt: die Pflicht, aber unendlich viel mehr erreicht die Liebe. Wobei Goethe, das geht aus wenig bekannten Teilen seines Nachlasses hervor, Eros und Sexualität stark beschäftigten. Dazu bediente sich der Vorzeigedichter des Bildungsbürgertums auch gern obszöner und anstößiger Worte. Seinen Erben ließ er freie Hand, wie sie mit diesem Teil seines Nachlasses umgehen wollten.