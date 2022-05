Ulm

17:45 Uhr

Autorin Nino Haratischwili spricht über Chaos und Krieg

Plus Nino Haratischwili, geboren 1983 in Tbilissi/Georgien, ist preisgekrönte Autorin und gibt in Ulm Einblicke in eine "surreale Welt".

Von Florian L. Arnold

Mit "Das achte Leben (für Brilka)" landete Nino Haratischwili einen Überraschungserfolg. Und das, obwohl das Buch alles andere als ein einfacher Schmöker ist, lebensprall, fesselnd und schonungslos. Nun hat die Autorin, deren Markenzeichen die Durchleuchtung postsowjetischer Gesellschafts- und Familienstrukturen ist, ein mitreißendes Werk über die krisengeschüttelte Umbruchzeit im Georgien der 1980-/90er-Jahre geschrieben - und stellte es im Rahmen einer Lesung in der Ulmer "Museumsgesellschaft" vor, wohin Aegis Buchhandlung, Literatursalon Donau und Museumsgesellschaft eingeladen hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .